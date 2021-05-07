РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Жителям подмосковного Красногорска раздадут георгиевские ленточки возле торговых центров и станции МЦД-2 7 мая, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Добровольцы молодежного объединения «Молодой Красногорск» и волонтеры Подмосковья раздадут прохожим один из главных символов Победы.

Получить ленточки может любой желающий возле торговых центров «Красный кит» и «Солнечный рай», а также у станции МЦД-2 Красногорская. ⠀

Старт акции в 15:00.

Традиционные акции по раздаче Георгиевских ленточек в преддверии 9 Мая пройдут по всей России, а также за рубежом. Этот символ памяти и дань уважения подвигу ветеранов может взять и носить любой желающий.