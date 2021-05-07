РИАМО - 7 мая. Двое взрослых и двое детей госпитализированы после того, как они на автомобиле врезались в дерево в городе Троицк в новой Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

ДТП произошло на ул. Городской в районе д. 1 ночью с 5 на 6 мая

Водитель Mitsubishi l200 1988 г.р. получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Пассажирка 1989 г.р. госпитализирована с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника и пневмотораксом. Дети женщины 2019 и 2012 г.р. получили только сотрясения мозга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения с пострадавшими).