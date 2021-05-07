РИАМО - 7 мая. Злоумышленник похитил 417 тыс. рублей у жителя Москвы, убедив потерпевшего установить на смартфон новое приложение, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Потерпевший обратился в полицию 5 мая. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и убедил установить на смартфон приложение, чтобы сохранить деньги на банковских счетах.

После этого аферист получил доступ к личным данным потерпевшего и похитил с банковских счетов указанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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