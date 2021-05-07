РИАМО - 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов утром 6 мая обнаружили труп мужчины и еще одного травмированного мужчину в квартире, расположенной на юго-востоке Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По подозрению в указанных преступлениях в этот же день был задержан 35-летний неработающий гражданин.

В ведомстве полагают, что ссора между мужчинами возникла во время распития алкоголя. Подозреваемый скрылся после совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.