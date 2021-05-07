РИАМО - 7 мая. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что если выпить крепкий алкоголь натощак, то может случиться алкогольный удар и бессознательная форма опьянения.

«И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. <…> Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно», - сказал Брюн РИА Новости.

Чтобы превращения в пьянку не произошло, нужно обязательно есть, а только потом по чуть-чуть выпивать. Нарколог добавил, есть часы, когда алкоголь принимать безопаснее, например, вечером перед сном.

При отравлении алкоголем может помочь аскорбиновая кислота, а также лимонная и янтарная. Но этот способ подходит только для абсолютно здоровых людей. Так как алкоголь травмирует слизистую желудка, то натощак его пить нельзя ни в коем случае, особенно людям с язвенными болезнями пищеварения.