РИАМО – 7 мая. На Тверскую улицу в столице приехала военная техника, которая примет участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади, передает корреспондент РИАМО.

Всего в состав механизированной колонны, которая примет участие в параде, включено более 190 образцов военной техники. В их числе: танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», бронеавтомобили «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», самоходная гаубица МСТА-С, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2», машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Кроме того, участие в параде примут боевые машины для мотострелковых подразделений БМП «Курганец-25», БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и БМП-3.

Из-за генеральной репетиции парада в столице ввели ограничения движения. Перекрываются улицы в центре города и на северо-западе.

Ежегодно 9 мая на Красной площади проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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