РИАМО - 7 мая. Семьи более 500 дольщиков заехали в жилой комплекс «Новая Звезда» в Коммунарке новой Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Концерн «Крост» ввел в эксплуатацию два жилых корпуса №7 и №8. Жильцы дома вложили свои деньги в строительство.

«По корпусу №7 гражданам переданы все приобретенные жилые помещения. С 330 дольщиками подписаны акты приема-передачи и вручены ключи. По корпусу №8 передавать помещения девелопер начал в середине апреля, на сегодняшний день дольщикам переданы ключи от 172 квартир из 391», – сказала руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК «Новая Звезда» строится в поселке Коммунарка поселения Сосенское на Бачуринской улице. На первых этажах зданий разместятся коммерческие объекты. На территории ЖК находятся многофункциональные общественные пространства и ландшафтный парк.

На сегодняшний день построено 8 корпусов ЖК «Новая Звезда» и в них продолжают заселяться люди.

В ТиНАО с 2012 года построили более 20 млн кв. м недвижимости, включая 15 млн кв. м жилья. В ближайшие 5 лет планируется построить 12 детских садов, 16 школ и 8 объектов здравоохранения.

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