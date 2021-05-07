РИАМО - 7 мая. Проект ремонта многоквартирного дома в Проточном переулке утвержден специалистами Москомэкспертизы, предстоит масштабная работа по реконструкции здания, сообщает пресс-служба ведомства.

10-этажное строение было построено в 20-х годах прошлого века. Рабочие обновят не только внутреннюю, но и внешнюю отделку.

«Важной частью капитального ремонта станет наружная отделка: специалисты промоют кирпичную кладку фасадов, выполнят гидрофобизацию и антигрибковую обработку. Стены входных групп окрасят, обновят цокольную часть, заменят подоконные отливы, расчистят и окрасят деревянные оконные рамы и установят новые флагодержатели», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Внутри здания очистят и зашпаклюют стены, покрасят лестницы, положат новое напольное покрытие. Также заменят поручни ограждений лестничных маршей в подъездах на деревянные с пропиткой огнезащитным составом, обновят ограждения.

Еще в рамках ремонта планируют установить новые двери, модернизировать внутренние коммуникации.