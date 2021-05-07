РИАМО - 7 мая. Проект ремонта многоквартирного дома в Проточном переулке утвержден специалистами Москомэкспертизы, предстоит масштабная работа по реконструкции здания, сообщает пресс-служба ведомства.
10-этажное строение было построено в 20-х годах прошлого века. Рабочие обновят не только внутреннюю, но и внешнюю отделку.
Внутри здания очистят и зашпаклюют стены, покрасят лестницы, положат новое напольное покрытие. Также заменят поручни ограждений лестничных маршей в подъездах на деревянные с пропиткой огнезащитным составом, обновят ограждения.
Еще в рамках ремонта планируют установить новые двери, модернизировать внутренние коммуникации.
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