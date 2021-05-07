РИАМО - 7 мая. Мошенники воспользовались вспышкой туристической активности на майских праздниках и стали вставлять фишинговые и поддельные ссылки страниц оплаты в предложения на сервисе бронирования отелей Booking.com. Об этом пишет в пятницу газета «Известия».

Так, жительница Москвы Вероника 4 мая решила арендовать квартиру в центре города через Booking.com. Цена была привлекательная. Для оплаты ей направили ссылку в форме связи на сайте Booking.com, в мессенджере и в SMS от имени сервиса.

Когда она ввела данные банковской карты и код из СМС, то с ее карты списали 34 тыс. рублей на адрес физлица в другом банке, еще взяли комиссию за перевод 1,8 тыс. рублей. Через пару часов мошенники звонят и просят заполнить форму на «возврат средств» чтобы получить доступ к карте еще раз.

В сервисе Booking.com заявили, что проводят ряд процедур для проверки объектов размещения до того, как они получат разрешение быть представленными на платформе. Также команда сервиса 24 часа в сутки мониторит и блокирует подозрительные активности на сайте. При получении подозрительных способов оплаты в сервисе советуют связаться с платформой.

Между тем, подобные схемы распространены не только в сервисах бронирования. Директор по коммуникации Infosecurity a Softline company Александр Дворянский уточнил, что нужно внимательно смотреть адрес сайта, чтобы не ошибиться. Адреса сайтов мошенников чаще всего отличаются от оригинала одной цифрой, буквой О вместо нуля, а также приставками info, org, me.

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