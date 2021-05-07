РИАМО - 7 мая. Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал, что бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не более 300 кв. м, сообщает РИА Новости.

«Жилой дом площадью до 300 кв. м получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка», - сказал Густов в сюжете телеканала «Россия 1».

Однако проведение газопровода внутри участка до дома хозяин должен оплачивать самостоятельно. Также бесплатно к газу будут подключать те дома, которые потребляют не больше семи кубометров газа в час и находятся не дальше, чем в 200 м от газораспределительной сети.

Накануне правительство России утвердило план развития газификации регионов. К 2030 году ее уровень должен вырасти более чем на 10%.

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