РИАМО - 7 мая. Российские спортсмены проиграли сборной Канады в финальном матче юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею, матч закончился со счетом 3:5. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В первом периоде голы забили российские хоккеисты Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников. Среди сборной Канады отличились – Коннор Бедард и Шейн Райт.

Во время второго периода соперники россиян забили два гола. Отличились спортсмены - Бреннан Отманн и Логан Станковен.

В середине третьего периода Владимир Грудинин сократил отставание до минимального. Но потом канадцы забросили шайбу в пусты ворота россиян.