РИАМО - 7 мая. Температура воздуха в Москве и Подмосковье составит днем в пятницу от плюс 13 до 18 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 7 мая при переменной облачности без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 15 до плюс 17, а в Подмосковье - от плюс 13 до плюс 18 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст. Содержание кислорода в воздухе приблизимся к своим климатическим значениям.

Ранее в Московском регионе до 21:00 пятницы продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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