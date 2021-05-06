РИАМО - 6 мая. Сбербанк с 7 мая повысит ставки на 0,4 процентного пункта по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, кроме программ «Господдержка-2020», ссудам на строительство дома и покупку гаража, сообщает РБК.

«Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», — сказал представитель Сбербанка.

По словам специалиста сервиса «ДомКлик», который пользуется ипотеками Сбербанка, сейчас базовая ставка по кредиту на готовое жилье составляет 7,3%. Если остальные параметры договора не меняются, то она поднимется до 7,7%.

Ставки для клиентов, которые получили одобрение ипотеки до 7 мая, не изменятся.

23 апреля Банк России поднял ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5% годовых.

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