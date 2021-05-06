РИАМО - 6 мая. Иммунная система активизируется от прививки от полиомиелита, однако надеяться на полную защиту именно от коронавируса не стоит, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Ранее в центре имени М.П. Чумакова РАН рассказали, что живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заражение коронавирусом. Эксперименты показали, что вакцинация от полиомиелита снижает заболеваемость.

«Идея использования неспецифических вакцин состоит в том, что при вакцинации неким образом переключается иммунная система. Параллельно с образованием специфического иммунитета к той инфекции, против которой препарат предназначен, то есть против полиомиелита, образуется еще и защита против другой инфекции», – сказал Крючков в эфире радио Sputnik.

По его словам, рассматривать вакцину от полиомиелита как средство борьбы с Covid-19 пока не стоит. Неспецифические вакцины защищают от коронавируса только в теории.

«Исследование, о котором говорит центр имени Чумакова, пока не опубликовано. Когда мы увидим публикацию, мы увидим критерии, которые использовались для оценки эффективности противополиомиелитной вакцины в отношении SARS-CoV-2», - отметил Крючков.

По его словам, против полиомиелита в России прививались почти все, в том числе с использованием инактивированной и живой ослабленной вакцины.

Сейчас по всей стране идет активная вакцинация населения от Covid-19.

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