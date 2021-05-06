РИАМО - 6 мая. В столичном Александровском саду, на Могиле Неизвестного Солдата специалисты компании «Мосгаз» провели традиционную проверку горелки Вечного огня ко Дню Победы, передает корреспондент РИАМО.

«В преддверии священного Дня Победы поздравляем всех с этим великим для всей страны праздником. Память о людях, ковавших эту победу, обеспечивших мирное небо, всегда будет в наших сердцах. Сегодня мы проводим на мемориале торжественную профилактику Вечного огня. С момента создания этого мемориала обеспечивается непрерывное горение», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что газогорелочное устройство, которое обеспечивает беспрерывное горение Вечного огня, сложное с точки зрения технического исполнения. Конструкция обеспечивает защиту пламени от всех видов осадков. Также внутри самого устройства есть трехкамерное горение, благодаря чему пламя сохраняется даже при самых сильных порывах ветра.

«Цвет пламени заметен даже в самую яркую солнечную погоду. Это делается специально, чтобы не создавалось впечатление, что прервалась горение», - отметил Гасангаджиев.

В мероприятии также принял участие 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов, который вместе с Гасангаджиевым вернул огонь на мемориал после проверки.

Морозов родился в 1928 году. В 1941 году он поступил в ремесленное училище. Параллельно с учебой закончил 3-месячные курсы младших командиров и курсы снайперов. Морозов дважды убегал на фронт, но его возвращали. В 1942 году, провожая брата, Морозов спрятался в вагоне поезда. Его обнаружили, но в итоге он прибыл на север, где его определили воспитанником на боевой катер.

К 1944 году Морозова зачислили в школу юнг, и через 9 месяцев учебы он вернулся на службу на боевом катере, во время которой Морозов участвовал в боевых походах. Катер сопровождал американские караваны, баржи с боезапасами, переправлял разведчиков, высаживал десант. Морозов встретил День Победы на Северном флоте.

Морозов демобилизовался в 1949 году. Сначала он учился, а потом работал в НИИ авиационной промышленности. В 1981 году он начал работу в «Мосгазе». В 1992 году ушел на заслуженный отдых.

Морозов награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью Ушакова, орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

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