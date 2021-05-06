РИАМО - 6 мая. 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Ушаков решил пройти вакцинацию от Covid-19, ему сделали прививку препаратом «ЭпиВак» в пункте вакцинации поликлиники №1 Коломенской больницы, сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Ушаков рассказал, что коронавирус его не пугает. Он полностью доверяет своему врачу, которая посоветовала сделать прививку. Перед прививкой ему измерили давление, сатурацию и сделали электрокардиограмму, потому что он состоит на учете у кардиолога.

«Учитывая почтенный возраст пациента, а также перенесенный инфаркт, мы приняли решение прививать его вакциной «ЭпиВак». Прививку Михаил Ильич перенес прекрасно – ни повышения температуры, ни болезненности в месте инъекции, ни каких-либо аллергических реакций не выявлено. Через три недели будем ждать его на введение второго компонента вакцины», – сказала лечащий врач ветерана, врач-кардиолог Татьяна Чернышева.

Ушаков в 1943 году в составе 33-й зенитной дивизии освобождал Смоленск и Белоруссию. Его сильно ранили. На поезд с ранеными совершили авианалет. Он один из немногих остался в живых после бомбардировки. Из госпиталя его отправили домой в Тульскую область.

В 1950 году он переехал в Коломну работать строителем. Он принимал участие в строительстве нового хирургического корпуса Коломенской больницы и в 1985 году был удостоен звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

В 95 лет мужчина продолжает вести активный образ жизни и ежедневно выполняет упражнения на уличных тренажерах. После вакцинации он сможет не бояться заразиться и вести еще более активный и социальный образ жизни.

Главный врач Коломенской больницы Олег Митин поздравил ветерана с наступающим Днем Победы, поблагодарил за Победу и пожелал хорошего здоровья.

Прививку от коронавируса делают в поликлиниках, центрах госуслуг, а также в мобильных пунктах в ТЦ Подмосковья. Также организована выездная вакцинация на дачи. Места, где можно пройти вакцинацию, опубликованы на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с инфекцией.

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