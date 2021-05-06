РИАМО - 6 мая. Памятник знаменитому актеру Владимиру Этушу установили в подмосковной деревне Долгиниха в городском округе Мытищи, где он жил, сообщает «360».

Памятник поставили недалеко от дома и сада актера. В нем он любил ухаживать за вишнями и малиной. Так как рядом находится детская площадка, то Этуша решили изобразить в роли Карабаса-Барабаса из «Буратино», одной из его сказочных ролей.

Установить памятник предложил сосед актера, бизнесмен Андрей Чижик, с которым они дружили. Монумент поставили в день рождения актера 6 мая.

Посмотреть на памятник пришли друзья и ученики Владимира Этуша. Рядом с памятником они посадили вишни.

Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина.

В сентябре 1941 года Этуш решил отправиться на войну. Он участвовал в освобождении Кавказа в Ставропольском крае в составе стрелкового полка. Неоднократно ему приходилось брать пленных. В 1943 году его тяжело ранили в Запорожской области и комиссовали.

На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

Свою последнюю роль в кино актер сыграл в короткометражке «Старый вояка». По сюжету, весной 1945 года древний старик Егор Кузьмич рвался воевать.

Этуш скончался 9 марта 2019 года на 97-м году жизни.