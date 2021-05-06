РИАМО - 6 мая. График Московской канатной дороги немного изменился из-за продления выходных на майских праздниках, так, с 1 по 7 мая канатная дорога работает с 10:00 до 23:00, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
8 мая канатная дорога будет работать с 15:00 до 23:00.
9 мая — с 10:00 до 16:00. С 16:00 до 21:00 высадка на стороне «Лужников» не осуществляется.
10 мая — с 10:00 до 22:00. 11 мая — с 16:00 до 22:00.
Помимо этого, 8 мая на канатной дороге пары смогут узаконить свои отношения.
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