РИАМО - 6 мая. Бывший работник торгового центра на севере Москвы устроил скандал и отказался покидать здание, мужчина открыл стрельбу по росгвардейцу, сообщает ТАСС.

Росгвардеец и его коллеги задержали мужчину. В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. Теперь стрелку грозит уголовное дело по ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти и наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что вызвал полицию охранник ТЦ и рассказал сотрудникам, что бывший 29-летний работник устроил скандал и не хотел покидать здание.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, грубил и оскорблял окружающих. На законные требования правоохранителей злоумышленник не реагировал и попытался оказать сопротивление при задержании.