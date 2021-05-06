РИАМО - 6 мая. После 15 часов в четверг холодный атмосферный фронт пришел в Московский регион, порывы ветра достигли 20 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

Самые сильные порывы ветра зафиксировали в столице. В Московской области самый сильный ветер с порывами до 19 м/с наблюдался в Домодедове и Наро-Фоминске.

Температура воздуха в течение дня в Москве колебалась в районе плюс 16-18 градусов. Такая температура оказалась недостаточной для образования гроз.

В пятницу в Москве осадков не ожидается, днем — до плюс 15 градусов, ветер юго-западный, порывы — до 14 м/с. «Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявлен до 21 часа пятницы.