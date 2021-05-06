РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Прокурор Московской области Сергей Забатурин вместе с с коллегами из Балашихи, Королева и Мытищ поздравил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Паранкина с предстоящим Днем Победы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Паранкин был призван в армию в августе 1942 года, когда ему было 17 лет. Он участвовал в обороне города Кировограда Украинской ССР. В ходе боевых действий был ранен в ногу, после чего долгое время провел в госпиталях.

Паранкин награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Он работал в прокуратуре Молдавской ССР более 19 лет.

Сотрудники балашихинской городской прокуратуры регулярно участвуют в мероприятиях патриотической направленности. 9 мая вместе с ветеранами они возложат цветы и венки к памятнику «Скорбящая мать».