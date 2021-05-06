РИАМО - 6 мая. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных правил во второй гостинице «Вечный зов», куда перевезли детей из первой гостиницы после пожара, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в столице произошел ночью 4 мая. В гостинице находилось более 300 постояльцев. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В пожаре погибли двое взрослых и пострадали 16 человек, включая детей. После пожара детей перевезли в гостиницу на Народном проспекте.

Во второй гостинице специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения последовательности технологических процессов на кухне. Во время приготовления продукции на кухне одновременно проводили ремонт. Там также было недостаточное количество холодильного, технологического оборудования, посуды и инвентаря.

Помимо этого, на кухне были продукты с истекшим сроком годности. Помещения пищеблока находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Для сотрудников не были оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук. Также там не принимали достаточно мер для защиты от коронавируса: не было средств дезинфекции, бактерицидного излучателя, запаса масок и перчаток.

Помещения опечатали. Составлен протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы административного дела будут переданы в суд для принятия решения о временном приостановлении деятельности пищеблока гостиницы.

Ранее суд арестовал управляющую гостиницы по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей, а также гендиректора другой организации, которая сдала здание в аренду отелю.