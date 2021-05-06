РИАМО - 6 мая. В ближайшие месяцы рост ставок по вкладам в банках продолжится и условия станут еще выгоднее, поэтому россиянам рекомендовали не спешить открывать счет в банке прямо сейчас, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку. Следовательно, российские банки начали повышать проценты по вкладам. В среднем ставки выросли на 0,2-1,5%.

«Пока все-таки бежать в банки не следует. Рост ставок продолжится. Оценить, насколько они вырастут в данный момент, сложно, потому что рост ставок будет напрямую зависеть от роста ключевой ставки Центрального банка», — сказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По его словам, в течение года ставка вырастет минимум на три пункта. Поэтому выгоднее будет разместить вклады в июле или осенью.

Однако множество вкладчиков обрадуются небольшому росту процентов и в ближайшее время пойдут в банки класть деньги. Несмотря на низкую доходность, деньги будут находиться в безопасности, а за счет страхования вкладов не сгорят от инфляции. Эксперт напомнил, что система страхования работает в России почти 17 лет без сбоев.

«Всегда будет такая консервативная и осторожная часть владельцев денег, которые будут готовы на небольшую доходность, но надежность. Думаю, вкладчики пойдут в банк, безусловно. Не берусь судить, какая будет динамика», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что слишком низкие ставки по вкладам, которые сложились в 2020 году, вымывают вклады из банков. Большая часть вкладчиков понимает, что держать деньги в банках под 3-4% просто не имеет смысла.