РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Активисты волонтерского штаба, работающего на базе общественной палаты Балашихи, в четверг передали 70 продовольственных подарков для членов совета ветеранов городского округа и детей войны в рамках акции «Твори добро, Балашиха», сообщила председатель общественной палаты муниципалитета Елена Жарова.

Акция проходит при поддержке администрации Балашихи и благотворителей. Она приурочена к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Есть моменты ради которых стоит жить и сегодня именно такой день. Сегодня 70 подарков, предоставленные гипермаркетом «Глобус» и компанией «Ретиноиды» с открытками от учеников балашихинской школы №30 развезли членам совета ветеранов городского округа наши дорогие волонтеры в рамках акции «Твори добро, Балашиха», — сказала Жарова.

Она поблагодарила всех участников акции за доброту и отзывчивость, за то, что они не остаются в стороне и помогают сделать мир лучше.