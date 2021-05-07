РИАМО – 7 мая. С 7 по 9 мая в Подмосковье ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться такси, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такую возможность ветеранам предоставляют власти региона и «Яндекс».

Воспользоваться бесплатным такси могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Подмосковье. Такси можно использовать для поездок в любых целях. Кроме того, поездка будет бесплатна и для ветерана, и его сопровождающих.

Количество поездок не ограничено. В то же время общий лимит за 3 дня не должен превысить 1,5 тыс. рублей. Поездки доступны только по области и столице.

Чтобы заказать бесплатное такси, нужно позвонить по номеру 122, назвать полное имя ветерана и год рождения. Для получения услуги ветеран должен быть включен в список органов соцзащиты региона. После оформления заказа на телефон придет сообщение с подтверждением.

Заказать такси может как сам ветеран, так и его родственники или представители.

Акции по поздравлению ветеранов

В Подмосковье также проведут и другие акции с поздравлением ветеранов ВОВ. Так, в регионе проходит акция «Помнить каждого», в рамках которой волонтеры будут поздравлять ветеранов в Подмосковье с наступающим Днем Победы. Все желающие могут принять участие в акции – для этого нужно заполнить Google-форму.

Кроме того, «Почта России» до 8 мая включительно доставит ветеранам Подмосковья персональные поздравления, которые подписал президент РФ Владимир Путин. Поздравления получат более 52 тыс. ветеранов. В том случае, если ветерана не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении почты в течение месяца.​