РИАМО – 7 мая. В пятницу на Красной площади состоится генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в столице провели ночные репетиции парада. Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники прошла 29 апреля. Вторая ночная репетиция военного парада состоялась 4 мая.

Участники парада

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

В составе пешей колонны пройдут 37 парадных расчетов. В их состав вошли офицеры, сержанты и солдаты, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадетских корпусов, участники «Юнармии», представители других силовых ведомств.

В число техники, которая примет участие в параде, вошли танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», бронеавтомобили «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», самоходная гаубица МСТА-С, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2», машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В воздушной части парада участие примут вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35М, Ка-52, ракетоносец Ту-160, сверхзвуковой самолет МиГ-31К, штурмовики Су-25 и другие.

Ограничения из-за репетиции

Из-за генеральной репетиции в пятницу с 05:30 и до окончания мероприятия станции метро «Боровицкая», «Александровский сад», «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь Революции» будут работать только на вход и пересадку. «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку.

Во время проезда военной техники по Тверской улице могут ограничить выходы со станций «Лубянка», «Маяковская», Чеховская», «Тверская» и «Пушкинская» сторону Никольской улицы. Со станции «Китай-город» могут ограничить выход в сторону Китайгородского проезда, Варварки и Ильинки.

В пятницу будут перекрыты участки улиц на северо-западе Москвы, в их числе Крылатская улица, улица Нижние Мневники, проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе. Помимо этого, перекроют участок Садового кольца.

Будут также перекрыты участки улиц в центре: Тверской улицы, Моховой, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных, Большой Москворецкий мост, Болотная улица и другие.

Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты с учетом ограничений.