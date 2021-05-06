РИАМО - 6 мая. Суд арестовал генерального директора частной организации, сдавшую здание на 6-й Кожуховской улице в аренду гостинице «Вечный зов», где произошел пожар с погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в столице произошел ночью 4 мая. В гостинице находилось более 300 постояльцев. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В пожаре погибли двое взрослых и пострадали 16 человек, включая детей.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого владелицу здания и управляющую отеля обвиняют в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей.

Также суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 42-летней управляющей гостиницы.

После пожара детей перевезли в гостиницу на Народном проспекте. Роспотребнадзор ранее проверил кухню второго отеля и решил ее опечатать из-за грубых нарушений санитарных норм.