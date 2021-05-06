РИАМО - 6 мая. Горожане, которые потеряли транспортную карту «Тройка», могут через приложение «Метро Москвы» перенести средства на новую карту, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Специалисты рекомендуют заранее зарегистрировать карту в личном кабинете сразу после ее покупки.

При помощи личного кабинета также можно пополнять баланс карты, переносить средства с одной «Тройки» на другую, покупать любые билеты и подключить автоплатеж.

Личный кабинет приложения «Метро Москвы» оценили уже 350 тыс. пассажиров. Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.