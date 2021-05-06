РИАМО - 6 мая. Могилы 118 Героев Советского Союза планируют отреставрировать на Кунцевском кладбище (Рябиновая ул.) в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Все надгробия обладают статусом объектов культурного наследия и утверждены Мосгорнаследием. По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, сейчас специалисты приступили к изучению особенностей могил Героев. Поддерживать места их захоронения в надлежащем состоянии – важная задача.

«Эти исследования позволят определить, что именно нужно привести в порядок: какие есть дефекты, утраты, загрязнения или другие проблемы. Эти данные лягут в основу проекта реставрации. Сами работы пройдут в 2022 году», — сказал Емельянов.

Он уточнил, что исследования и изыскательные работы нужно закончить до конца 2021 года. Реставраторы обследуют фундаменты и грунты основания надгробий, отберут пробы материалов с мест повреждения для выбора подходящей методики ремонта.

Когда проект работ согласуют и выдадут разрешение, то специалисты приступят к реставрации. Мосгорнаследие будет следить за ходом реставрации.