РИАМО - 6 мая. Летом в Воскресенске досрочно откроют новый Афанасьевский мост, который расположен в 25 м от старого. Работы ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мост разгрузит Воскресенск от транзитного транспорта, обеспечит альтернативный выезд на А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов, где живут свыше 40 тыс. человек.

«Строительство нового Афанасьевского моста ведется в графике, готовность составляет 90%. Открыть движение планируется в июле этого года, что на 7 месяцев раньше контрактных сроков. Строители уже завершили укладку верхнего слоя асфальта на половине пролетного строения моста, а полностью это сделать планируется к концу мая. Также ведется подготовка к укладке дорожной одежды на подходах к сооружению», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Строить мост через Москву-реку на участке дороги Ачкасово – Городище – Глиньково – ул. Гиганта начали в декабре 2019 года. Для организации временного проезда старый мост отремонтировали. До этого водителям приходилось делать крюк в 11 км, ждать открытия шлагбаумов на ж/д переездах. В часы пик из микрорайона Цемгигант в центральную часть Воскресенска время в пути могло занимать более часа. Новый мост позволит добираться до центра города за 20 минут, до Новорязанского шоссе – за 25 минут.

Участок реконструкции проходит от ул. Гиганта до цеха «Воскресенских минеральных удобрений» в районе с. Ачкасово. Общая протяженность дороги порядка 1 км, из них почти 250 м — длина моста.

Одновременно переустраивают инженерные коммуникации, строят ливневую канализацию и пункт управления обеспечением транспортной безопасности. Ведется устройство дорожного полотна и перегрузочного ковша для демонтажа старого сооружения, к которому приступят после открытия движения по новому мосту.