РИАМО - 6 мая. Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Александр Золотов из Балашихи прошел второй этап вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Один из старейших жителей Балашихи первый раз привился от коронавируса 8 апреля. В преддверии Дня Победы Золотов привился и вторым компонентом вакцины «Спутник V». Ветеран чувствует себя хорошо — он здоров и бодр.

1 сентября текущего года Золотову исполнится 100 лет. В годы войны он принимал участие в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, Висло-Одерской операции и освобождал Польшу.

Золотов награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и 20 другими медалями. По окончании войны продолжал службу до 1977 года, но, даже выйдя на заслуженный отдых, ветеран вел активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ранее 93-летняя жительница подмосковных Химок Тамара Скворцова сделала первый укол вакцины от коронавируса. Скворцова — ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда. Через три недели ей предстоит пройти второй этап вакцинации.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>