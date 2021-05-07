РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. В центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи в пятницу раздадут георгиевские ленточки, сообщается в Instagram-аккаунте окружных парков.

Общественная акция «Георгиевская ленточка» по раздаче символических ленточек посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Пройдет раздача георгиевских ленточек на центральной аллее и у фонтана в 11:00. Центральный ПКиО располагается по адресу: улица Мира, дом 2А, строение 13.