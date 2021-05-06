РИАМО - 6 мая. В самую масштабную программу в России по капитальному ремонту многоквартирных домов включены 1709 домов в военных городках Подмосковья, она рассчитана до 2049 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в период 2020-2022 годов планируется отремонтировать 468 домов в военных городках. Стоимость ремонта составляет 6,5 млрд рублей.

С 2014 года в военных городках региона провели капремонт в 691 доме, жилищные условия улучшили более чем для 100 тыс. жителей.

В программу не входят те дома, которые находятся в аварийном состоянии и подлежат переселению, а также новостройки. Таких в собственности бывших военных городков меньшинство.

С 2012 года ведется передача имущества военных городков министерством обороны РФ в собственность Московской области. До этого состояние многих домов было значительно изношенным.