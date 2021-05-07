РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. Жители подмосковного Красногорска в пятницу смогут побывать на концерте сообщества местных рок-музыкантов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Рокстория» приглашает красногорцев на концерт. Мероприятие состоится в саду музея антифашистов. Темой очередного проекта «Акустической «Рокстории» станет музыка советских композиторов, а также авторские песни. Продолжает действовать рубрика «Свободный микрофон». Гостям и участникам предлагается бесплатная экскурсия по экспозиции музея.

Начало в 18:00. Вход бесплатный. Адрес: Красногорск, улица Народного Ополчения, 15.​