РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. В городском округе Люберцы в пятницу состоится ежегодная экологическая акция «Лес Победы», в ее рамках на площадке вблизи деревни Полушкино высадят порядка 13 тыс. сеянцев сосны.

В этом году в городском округе Люберцы для высадки деревьев в рамках акции «Лес Победы» выбран участок площадью 3,3 га вблизи деревни Полушкино. На нем планируется высадить около 13 тыс. сеянцев сосны. На месте проведения экоакции всем участникам выдадут необходимый инвентарь.

Акция начнется в 10:00. Для всех желающих поучаствовать в высадке сеянцев сосны будут организованы бесплатные автобусы от здания администрации по адресу: Октябрьский проспект, дом №190 в 9:00.