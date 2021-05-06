РИАМО - 6 мая. Традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет в этом году онлайн, старт — 9 мая в 15:00. Для участия нужно до 7 мая подать заявку на сайте https://2021.polkrf.ru, в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на сайте «Банк памяти», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Все обращения модерируются. После этого родных участников Великой Отечественной войны оповестят о времени, когда их герои пройдут в виртуальном шествии. Анкету нужно заполнять без орфографических ошибок, без пропуска букв, ФИО нужно написать с заглавных букв.

Лицо участника войны на фото должно быть отчетливо видно. В личном кабинете можно повернуть или приблизить снимки, улучшить качество фото.

В проекте работают свыше 12 тыс. модераторов. Они будут следить, чтобы в акции не появились портреты военных преступников. Модераторы — это добровольцы из «Бессмертного полка России», «Волонтеров Победы», других общественных организаций. Кроме того, эту работу будет выполнять нейросеть Сбербанка.

Трансляцию онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте 2021.polkrf.ru. Там нужно будет выбрать свой регион – Московскую область. Кроме того, посмотреть онлайн-акцию можно будет в «Одноклассниках», «ВКонтакте», на федеральных и региональных ТВ-каналах, в онлайн-кинотеатрах ivi.ru, Okko, more.tv, платформе «Смотрим.ру».

Впервые акцию в дистанционном формате провели в прошлом году. Тогда для участия подали более 2,5 млн анкет, трансляцию вели свыше 20 суток. В этот раз к акции уже присоединились родственники еще более 800 тыс. ветеранов.

Подробнее о требованиях по участию в акции можно узнать на сайте «Бессмертного полка» и по телефону 8 (800) 20 - 1945 - 0.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>