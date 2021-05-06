РИАМО - 6 мая. С 05:30 и до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади 7 мая станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» – только на пересадку, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Также во время прохождения колонн военной техники по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, и со станции «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

В Москве уже прошли две ночные репетиции парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.

В параде 2021 года будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов.