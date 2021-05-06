РИАМО - 6 мая. Более 600 сотрудников департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в усиленном режиме обеспечивают безопасность жителей и гостей столицы в длинные майские праздники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также сотрудники департамента будут участвовать в обеспечении безопасности при проведении 9 мая парада на Красной площади и вечернего праздничного салюта.

Спецнаряды выставляются в пункте размещения военной техники и по маршруту следования колонны. В нарядах 9 мая от департамента ГОЧСиПБ примут участие 41 специалист и 8 единиц техники.

На акватории Москвы-реки для обеспечения безопасности привлечены многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев» и три катера МГПСС. Авиационное реагирование обеспечивают 40 специалистов Московского авиационного центра на восьми вертолетах.

На городских водоемах дежурят 60 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на 57 катерах. Также свыше 40 специалистов департамента будут оперативно реагировать на происшествия во всех округах города.

На круглосуточное дежурство заступят свыше 60 операторов системы-112, около 450 сотрудников и 200 единиц техники столичного пожарно-спасательного центра.