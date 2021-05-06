РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Геренрота из Подольска с Днем Победы и вручил ему подарки.

В преддверии долгожданного Дня Победы Максимович совместно с заместителем главы администрации округа Татьяной Ропот и председателем комитета по делам молодежи Иваном Литвяковым поздравили с наступающим праздником ветерана.

«Вручили цветы и подарки ветерану от губернатора Московской области, Мособлдумы и главы округа. Ветеран ведет активный образ жизни и по сегодняшний день, несмотря на почтенный возраст - 96 лет, работает в НИУ ВШЭ, где является действующим доцентом, преподавателем. Его научно-педагогический стаж составляет 46 лет», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».