РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В четверг на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах состоялось торжественное возложение цветов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В нем приняли участие прокурор Московской области Сергей Забатурин, мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, коллектив прокуратуры, ветераны и воспитанники юнармейских отрядов.

Забатурин отметил, что коллектив прокуратуры региона в таком мероприятии принимал участие впервые.

«Надеюсь, что акция станет для нас традиционной. Жители нашей страны видят праздник 9 Мая семейным. С другой стороны, это день скорби, ведь наши предки заплатили за Победу колоссальную цену. Наша задача – сохранить историческую правду, не дать фальсифицировать историю и опорочить подвиг героев в этой войне», – добавил он.

Место для возложения цветов было выбрано неслучайно. Федеральное военное мемориальное кладбище – это также и музей, и большой архитектурный комплекс. Здесь расположен монумент «Скорбь», который выполнен в виде скульптуры матери, склонившейся над павшим сыном-воином, и Вечный огонь, который как бы появляется из воды. Неизвестный солдат, погибший в годы Великой Отечественной войны, стал первым, кто был захоронен на кладбище.

«Мы возложили цветы к мемориалу в память о воинах, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В нашей истории День Победы – это, наверно, самый светлый праздник», – отметил Гвоздев.