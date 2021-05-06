РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В городском округе Мытищи у памятника «Землякам‑мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны» состоялась акция «Огонь памяти», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в муниципалитет привезли Вечный огонь от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Сегодня в преддверии великого праздника Дня Победы проходит акция «Огонь памяти». Мытищам пришла частица огня, частица нашей родины. Частица огня зажглась в каждом сердце жителей городского округа Мытищи. Поздравляю всех с великим праздником - Днем Победы», - сказал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

На мероприятии состоялось возложение цветов к памятнику, также зажгли лампадки с огнем. В начале мая в рамках патриотической акции «Огонь памяти» проходит всероссийский автопробег. В Александровском саду в Москве активисты Народного фронта и участники клуба «УАЗ Патриот» зажигают от Вечного огня керосиновые лампы, которые передают в города-герои.