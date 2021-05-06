РИАМО - 6 мая. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об эпидемиологической ситуации в стране во время майских праздников и отметила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает kp.ru.

Об этом Голикова доложила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Не все граждане РФ соблюдают масочный режим», - сказала Голикова.

Она также напомнила, что регионы могут самостоятельно принимать решение об ослаблении эпидемиологических правил, основываясь на данных по коронавирусу.

Так, масочный режим сейчас действует в Подмосковье и Москве.