РИАМО - 6 мая. 93-летняя жительница подмосковных Химок Тамара Скворцова сделала первый укол вакцины от коронавируса, ей ввели препарат «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Тамара Андреевна – ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда. Перед вакцинацией ее осмотрел врач-терапевт, противопоказаний не выявил. Через три недели ей предстоит пройти второй этап вакцинации», – сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Он подчеркнул, что людям старшего возраста стоит пройти вакцинацию и защититься от тяжелых последствий Covid-19 в первую очередь.

Чтобы это сделать, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прививку делают в поликлиниках, центрах госуслуг, а также в мобильных пунктах в ТЦ. Также организована выездная вакцинация на дачи.

Места, где можно пройти вакцинацию, опубликованы на сайте оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области и в сервисе «Яндекс.Карты».

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