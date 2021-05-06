РИАМО - 6 мая. Граффити в память о героях ВОВ обновили на фасаде зданий, расположенных в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Граффити были нарисованы несколько лет назад. Их нанесли в честь 70-й годовщины Победы над фашистской Германией.

Неудовлетворительное состояние граффити обнаружили жилищные инспекторы в то время, когда подготавливали жилые дома столицы к предстоящему летнему сезону.

На изображениях обнаружили потертости, выцветание отдельных элементов и повреждение надписей. Речь идет о домах на улицах Арбат, 17, Большая Бронная 27/4, Кремлевская набережная, дом 1/9, строение 9.

Мосжилинспекция обязала управляющие организации в кратчайший срок привести графические изображения в надлежащий вид. Все работы были выполнены в срок.