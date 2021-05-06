РИАМО - 6 мая. Ураганный ветер в Москве повалил 56 деревьев, также повреждены 44 автомобиля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Коммунальные службы оперативно распиливают и вывозят упавшие деревья. Также специалисты демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Из-за непогоды пострадали 2 человека, им оказывают медицинскую помощь.

Ветер сохранится до конца дня. Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице. Не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них авто. По возможности, лучше отказаться от прогулок по городу.

Ранее столичное ГУ МЧС разослало жителям столицы СМС-сообщения об ураганном ветре с порывами до 15-20 м/с.