РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 мая. В Королеве в четверг ветреная погода, из-за которой коммунальщикам пришлось убрать поваленное дерево с детской площадки, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В четверг утром из-за ветра на детскую площадку в микрорайоне Юбилейный упала сосна. Мужчина во дворе заметил трещину в дереве и прогнал с площадки детей. Никто не пострадал.

Коммунальщики выехали на место, убрали упавшее дерево. В ближайшее время будут отремонтированы и сломанные качели.

По словам руководителя Единой диспетчерской службы округа Карины Кудряшовой, обращения от жителей о происшествии начали поступать в ЕДС с 12:43. Заявка была немедленно оформлена и передана в работу. Сотрудники городского предприятия «Автобытдор» выехали на место, и примерно в 15:50 упавшее дерево было распилено и убрано с детской площадки.