РИАМО - 6 мая. В Долгопрудном к осени 2022 года построят учебный корпус с начальными классами на 425 мест и котельную в рамках первого этапа строительства образовательного кластера на базе физтех-лицея им. Капицы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Кластер создается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Новый образовательный кластер станет площадкой для выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей со всей страны.

В рамках второй очереди в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию детский технопарк и кампус на 200 мест.

Сейчас на объекте трудятся около 100 человек и свыше 10 единиц техники. Продолжается армирование стен и бетонирование плит перекрытия первого этажа учебного корпуса. На месте будущего кампуса идет разработка котлована.

Также идут подготовительные работы для выноса кабельных линий и инженерных коммуникаций. На строящейся котельной специалисты приступили к армированию дымовой трубы.

«Мы разделили проект на несколько этапов. Сперва введем учебный корпус для начальных классов — он будет введен к сентябрю следующего года. И котельную, от которой будут питаться и старые здания физтеха, и новые, мы также запустим до сентября следующего года», — отметил министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что к сентябрю 2023 года планируется возвести технопарк и здание кампуса, где будут проживать ученики.