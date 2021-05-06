РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В пунктах вакцинации от Covid-19 в СНТ подмосковного Подольска можно привиться до 10 мая, сообщил глава округа Николай Пестов.

На продолжительных майских каникулах продолжается вакцинация от Covid-19 в округе. Пункты вакцинации открыли с 3 мая, они продолжают работать до 10 мая. Бригады медиков в эти дни для удобства жителей выезжают в СНТ.

«Например, за два часа работы бригады в СНТ «Коммунальник» привили более 10 человек. Немало желающих было и в СНТ «Ордынцы». Прививку от Covid-19 можно будет сделать и в других СНТ городского округа Подольск», – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также вакцинироваться можно будет 7 мая в СНТ «Весна» в микрорайоне Климовск с 10:00 до 12:00, СНТ «АИНА-1» и «АИНА-2» в деревне Валищево с 13:00 до 15:00; 8 мая – в СНТ поселка радиоцентра Романцево с 12:00 до 14:00.

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