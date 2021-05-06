РИАМО - 6 мая. Суд с учетом позиции прокуратуры Москвы арестовал 42-летнюю управляющую отелем «Вечный зов», где в ходе пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По факту пожара в отеле в Москве расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей. Ранее был задержан гендиректор частной организации, сдавшей здание в аренду.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в столице произошел ночью 4 мая. В гостинице находилось более 300 постояльцев. Площадь пожара составила около 100 кв м.

Всех пострадавших, включая детей, доставили в больницы. В ходе пожара два человека погибли. Приоритетной версией трагедии является короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания гостиницы.