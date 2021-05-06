РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 4 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 5 860 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 600 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 253 647 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 5 901 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 208 299 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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